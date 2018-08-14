Город Ош в Киргизии остался без питьевой воды из-за селей

БИШКЕК, 14 авг – РИА Новости. Население южной столицы Киргизии города Ош осталось без чистой питьевой воды из-за мощных селей сошедших в Папанское водохранилище, сообщила во вторник пресс-служба ошского муниципалитета.

Население города Ош с ближайшими пригородами составляет около 500 тысяч человек.

"В городе Ош 13 августа была приостановлена подача чистой питьевой воды… Сошедшие селевые потоки загрязнили Папанское водохранилище, откуда поступает вода", — сообщили в мэрии.

В мэрии отмечают, что высокий уровень загрязнения воды отмечается и в горной реке Ак-Буура, питающей ряд пригородных районов города. При этом, по данным муниципалитета, в настоящий момент вода в водохранилище стала немного чище и ее подача в отдельные районы южной столицы постепенно возобновляется.

Жители Оша в соцсетях сообщают, что поступившая в краны вода имеет цвет кофе и совершенно непригодна для употребления. Они также выразили недоумение, что их заранее не предупредили о массовом отключении воды.

"Мы вынуждены покупать питьевую воду в бутылках… Мэрия или муниципальные службы могли бы в такой ситуации оказать содействие горожанам – элементарно подогнать водовозы", — пишет один из пользователей.