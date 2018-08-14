Британская полиция обнародовала подробности расследования убийства Глушкова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция Великобритании обнародовала некоторые подробности расследования убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Как говорится в заявлении полиции, следствие обнародовало запись с камер видеонаблюдения и фотографии, на которых зафиксирован черный фургон Volkswagen. Автомобиль появился в лондонском пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков, между 19.30 и 22.30 по местному времени воскресенье 11 марта.

Следствие намерено найти машину и опознать водителя, который может иметь полезную для расследования информацию. Полиция призывает сообщить любую информацию о фургоне и водителе.

В заявлении полиции отмечается, что на данный момент у следствия нет оснований полагать, что Глушков был отравлен и что его смерть может быть связана с инцидентом в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.