В Афганистане около 20 военных погибли при нападении талибов*

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. По меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан"* на базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны, сообщает в Twitter телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции.

По данным телеканала, также в результате нападения талибов пострадали 12 военнослужащих.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России