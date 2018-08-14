Автомобиль врезался в заграждение рядом с британским парламентом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии, сообщает Daily Mail.
Очевидцы слышали громкий удар около 07:30 утра, когда серебристый автомобиль врезался в заграждения. Сообщается, что пострадали несколько пешеходов.
На место прибыла вооруженная полиция и задержала водителя.
По данным СМИ, район происшествия оцепили, оттуда эвакуировали всех людей.
Обстоятельства выясняются.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.