Автомобиль врезался в заграждение рядом с британским парламентом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии, сообщает Daily Mail.

Очевидцы слышали громкий удар около 07:30 утра, когда серебристый автомобиль врезался в заграждения. Сообщается, что пострадали несколько пешеходов.

На место прибыла вооруженная полиция и задержала водителя.

По данным СМИ, район происшествия оцепили, оттуда эвакуировали всех людей.

Обстоятельства выясняются.