Эстонские РЛС не смогли отследить выпущенную самолетом НАТО ракету

ТАЛЛИН, 14 авг — РИА Новости. Эстонские радиолокационные станции (РЛС) не смогли отследить траекторию ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, поскольку она имеет слишком большую скорость и маленькие размеры, сообщил во вторник сайт Сил обороны Эстонии.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа на высоте шести километров по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

Эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. Наземные поиски были прекращены. Командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге заявил, что поиски ракеты будут продолжены с помощью летных средств ВВС.

Как отмечают в Силах обороны, РЛС в Келлавере, расположенная в регионе запуска ракеты, не смогла определить траекторию полета и место ее приземления.

"Ракета летит со скоростью в четыре раза превышающей скорость света и по сравнению, например, с самолетом является маленьким объектом. Радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления. Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий", — говорится на сайте Сил обороны.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров.

Радар TPS-77 в Келлавере является важным звеном единой системы воздушного наблюдения BALTNET и позволяет в режиме реального времени собрать воедино данные, полученные с эстонских, латвийских и литовских радаров. Радиолокационная станция в Келлавере общей стоимостью более 15 миллионов евро была установлена в 2003 году. Она позволяет обнаруживает цель на расстоянии до 470 км на высотах до 30,5 километров.