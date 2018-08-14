Названы возможные даты саммита Южной Кореи и КНДР

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости. Саммит Севера и Юга Кореи может состояться 12-13 сентября, заявил в программе южнокорейского телеканала JTBC советник президента Южной Кореи по вопросам национального воссоединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"(Встреча – ред.) пройдет 12-13 сентября", — приводит слова советника японское агентство Jiji

Высокопоставленный чиновник считает также, что встреча лидеров Севера и Юга Кореи вряд ли пройдет до 9 сентября, когда Пхеньян отмечает 70-летие основания государства. В то же время он заявил, что вероятность объявления об окончании войны между Севером и Югом на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября "уменьшилась", но при этом не стал полностью отрицать такую возможность, оговорившись, что "если приложить усилия, то невозможного нет".

Во вторник представители двух стран договорились о проведении саммита в сентябре в Пхеньяне.

Первая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.