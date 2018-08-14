Частная канадская компания поставит Украине снайперские винтовки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов, сообщается на сайте украинского телеканала UATV.

Ранее канадский министр обороны Харджит Саджан заявил, что Канада намерена до конца марта 2019 года направить вооруженным силам Украины помощь более чем на 7 миллионов долларов.

"Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей родины", — сказал владелец компании.

По данным телеканала, компания поставит Украине системы снайперской винтовки LRT-3. Кроме того, договор предусматривает "определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение". Отмечается, что оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Ранее депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан сообщал украинскому телеканалу, что несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением пулеметов, легкого бронированного транспорта и прочего спецоборудования, изучают возможность выхода на рынок Украины.

Поставки оружия Украине западными странами

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.