В Японии с мая от жары умерли более 140 человек

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Из-за жары в Японии с 30 апреля погибли 144 человека, в больницы были доставлены более 70 тысяч человек, такую статистику обнародовало управление пожарной охраны страны, в чьем ведении находится и служба скорой помощи.

За неделю с 6 августа погибли 6 человек, госпитализированы с тепловым ударом 7079 человек. Причиной роста числа пострадавших от теплового удара стала устойчиво жаркая погода на всей территории страны. Сообщения, что столбик термометра поднялся выше 40-градусной отметки, поступают из разных районов страны почти каждый день. Во вторник на юго-западе страны, в префектурах Фукуока и Хиросима температура составляет 37 градусов, в Осаке и Нагое – 36. В японской столице воздух прогреется до 34 градусов.