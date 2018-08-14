Дочь экс-главы УФМС Чечни не жалуется на условия в турецкой тюрьме

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Арестованная турецкими властями дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева содержится в женской тюрьме в Стамбуле, состояние ее здоровья нормальное, на условия содержания жалоб нет, заявил РИА Новости ее адвокат Атанур Демир.

"Сейчас она содержится в женской тюрьме Бакыркёй в Стамбуле. Состояние ее здоровья нормальное, никаких жалоб нет. Седа не запрашивала встречу с российскими дипломатами. Также не поступало, насколько знаю, запросов с российской стороны на общение с ней", — сказал адвокат.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов". Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Как заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием Дудуркаевой. Она отметила, что Дудуркаева или ее родственники за получением консульской помощи в российские дипмиссии в Турции не обращались.

* Террористическая организация, запрещенная в России