АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Причиной ареста дочери экс-главы чеченского УФМС Седы Дудуркаевой в Турции является обнаружение у нее украинского паспорта, который, как считают турецкие власти, может быть фальшивым, заявил РИА Новости ее адвокат Атанур Демир.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов". Дудуркаева была супругой боевика "Исламского государства" (ИГ*) Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году. В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*.

"Дудуркаеву арестовали, но дело в ее отношении по обвинению в членстве в ИГ* не возбуждено. Дело в том, что она недавно получила украинское гражданство. И в то время, когда шло рассмотрение подозрений о ее причастности к ИГ*, прокурор заподозрил, что ее украинский паспорт фальшивый – причина ареста именно в этом, а не в причастности к ИГ*", — сказал адвокат.

По его словам, Дудуркаева смогла бежать от ИГ* из Сирии в Турцию, оттуда поехала на Украину, получила там гражданство и вернулась в Турцию. "Она не поехала в Чечню, так как ей после Сирии трудно объяснить, что она там делала, и трудно общаться с отцом, которого из-за нее уволили с работы", — добавил Демир.

* Террористическая организация, запрещенная в России