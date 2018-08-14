В Турции осенью могут предъявить обвинение дочери экс-главы УФМС Чечни

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Обвинение арестованной турецкими властями дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дудуркаевой в Турции должны предъявить в сентябре-октябре, заявил РИА Новости ее адвокат Атанур Демир.

"Стамбульский суд начал расследование по подозрению в ее членстве в ИГ* ("Исламское государство"*). Однако обвинения пока нет. Прокуратура собирает доказательства. Если серьезные доказательства будут найдены, тогда дело передадут в суд. Если нет – тогда ее освободят… Обвинение должно быть предъявлено ориентировочно в сентябре-октябре. Я как ее адвокат буду требовать освобождения Седы из тюрьмы на время расследования", — сказал Демир.

По его словам, полиция проводила обыск в доме Дудуркаевой "в течение 3 часов, ничего не нашла, в мобильном телефоне нет никакой информации о связи с ИГ*, кроме того, что она была насильно выдана замуж за боевика ИГ*". Адвокат добавил, что причиной ареста Дудуркаевой является не подозрения в ее членстве в ИГ*, а имеющийся у нее украинский паспорт, которые турецкие власти считают фальшивым.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов". Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Как заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием Дудуркаевой. Она отметила, что Дудуркаева или ее родственники за получением консульской помощи в российские дипмиссии в Турции не обращались.

* Террористическая организация, запрещенная в России