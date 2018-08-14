В Турции осенью могут предъявить обвинение дочери экс-главы УФМС Чечни

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Обвинение арестованной турецкими властями дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дудуркаевой в Турции должны предъявить в сентябре-октябре, заявил РИА Новости ее адвокат Атанур Демир.
По его словам, полиция проводила обыск в доме Дудуркаевой "в течение 3 часов, ничего не нашла, в мобильном телефоне нет никакой информации о связи с ИГ*, кроме того, что она была насильно выдана замуж за боевика ИГ*". Адвокат добавил, что причиной ареста Дудуркаевой является не подозрения в ее членстве в ИГ*, а имеющийся у нее украинский паспорт, которые турецкие власти считают фальшивым.
В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Как заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием Дудуркаевой. Она отметила, что Дудуркаева или ее родственники за получением консульской помощи в российские дипмиссии в Турции не обращались.
* Террористическая организация, запрещенная в России