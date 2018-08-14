В Литве в 60 километрах от границы России появится авиаполигон НАТО

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

Отмечается, что авиаполигон будет располагаться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.

Строительство авиаполигона началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США — RED HORSE, финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Также сообщается, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.