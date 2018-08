Бывший советник Рейгана издаст видео-версию своей книги о России

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Бывший неофициальный советник американского президента Рональда Рейгана и эксперт по России Сюзанна Масси сообщила о своих планах издать видео-версию своей самой популярной книги о России "Земля жар-птицы: Краса былой России" (The Land of the Firebird: The Beauty of Old Russia), изданной в 1980 году.

"Я с большой надеждой планирую издать видео-вариант моей книги", — сообщила РИА Новости Масси.

По словам Масси, видео-версия книги может привлечь больше внимания к России в Соединенных Штатах, так как в последнее время большинство людей, в особенности молодежь, "предпочитают все смотреть по телевидению и любят экран".

Для завершения работы над видео-версией книги Масси планирует осенью посетить Москву и Санкт-Петербург и поработать в Третьяковской галерее и в Русском музее.

Сюзанан Масси также является автором и других книг о России, среди которых "Доверяй, но проверяй! Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания", "Павловск: жизнь русского дворца" и "Путешествие".