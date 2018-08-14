Венесуэла ждет экстрадиции обвиняемых в покушении на Мадуро

МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости. Правительство Венесуэлы ожидает выдачи подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро из США, Колумбии и Перу, заявил в понедельник министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Всего по делу проходят 23 человека. Из них 10 человек уже задержаны, еще против 13 выданы ордера на арест, однако некоторые из них укрылись за границей.

"Судебные власти заканчивают сейчас формулирование запросов на экстрадицию в США, Колумбию и Перу. И уже правительства этих стран должны будут исполнить международные законы. Мы хотим верить, что Вашингтон, Богота и Лима выполнят свои международные обязательства", – заявил Арреаса в эфире государственного телевидения.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.