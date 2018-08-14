Венесуэла ждет экстрадиции обвиняемых в покушении на Мадуро

МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости. Правительство Венесуэлы ожидает выдачи подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро из США, Колумбии и Перу, заявил в понедельник министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
"Судебные власти заканчивают сейчас формулирование запросов на экстрадицию в США, Колумбию и Перу. И уже правительства этих стран должны будут исполнить международные законы. Мы хотим верить, что Вашингтон, Богота и Лима выполнят свои международные обязательства", – заявил Арреаса в эфире государственного телевидения.
Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.