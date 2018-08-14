В Раде заявили о неэффективности "нормандского формата"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире телеканала NewsOne заявил, что "нормандский формат" переговоров не работает.

По его словам, Украина потеряла субъектность и напрасно доверилась Германии и Франции.

"Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России. Люди действуют прагматично. Они действуют в интересах своих правительств, своих стран", — заявил Балога.

Он добавил, что не верит в силу и результат такого формата.

"Нормандский формат" не работает. И Германия, и Франция они делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — отметил депутат рады.

Балога также считает, что если в стране ничего не изменится, то другие государства перестанут "считаться" с Украиной.

"Нормандский формат"

"Если мы и дальше так будем разваливать страну и думать за двух-трех человек в этом государстве, то мы так субъектность никогда не получим, потому что будем бедные. А с бедными никто не считается", — подчеркнул он.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.