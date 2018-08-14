Подозреваемый в избиении жены американец врезался на самолете в свой дом

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Житель Юты Дюэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии, сообщил телеканал CBS.

Юд погиб при авиакатастрофе. Его жена и ребенок, находившиеся в доме в момент катастрофы, не пострадали, хотя дому был нанесен большой ущерб.

По сообщению ТВ, Юд был опытным пилотом и имел доступ к двухмоторному легкому самолету Cessna 525.

В воскресенье Юд был задержан за нападение на жену и отпущен под залог. После этого он собрал вещи и покинул дом, но вскоре вернулся на самолете.

Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.