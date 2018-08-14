ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Житель Юты Дюэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии, сообщил телеканал CBS.
По сообщению ТВ, Юд был опытным пилотом и имел доступ к двухмоторному легкому самолету Cessna 525.
В воскресенье Юд был задержан за нападение на жену и отпущен под залог. После этого он собрал вещи и покинул дом, но вскоре вернулся на самолете.
Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.