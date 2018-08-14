На Кубе начался трехмесячный референдум по конституции

МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости. Граждане Кубы с понедельника начали обсуждение проекта новой конституции на референдуме, который продлится до 15 ноября.
В июле Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.
Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.