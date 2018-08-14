Избранный президент Мексики отменит медстраховку чиновникам

МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в понедельник отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и расширить проект строительства туристического "Поезда майя".
Ранее Обрадор объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов). По оценкам экспертов, данная мера позволит Мексике сэкономить около 2 миллиардов долларов.
Обрадор отметил, что проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства, а объем инвестиций оценивается в 120-150 миллиардов песо (6,2-7,8 миллиарда долларов). Обрадор также пообещал инвестировать порядка 2,6 миллиарда долларов в проект модернизации шести НПЗ, имеющихся сейчас у государственной нефтяной компании Pemex.