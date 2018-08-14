Тимошенко сравнила украинцев с рабами Древнего Египта

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о бедственном положении украинцев, сравнив их с рабами в Древнем Египте.

По ее словам, украинские власти издевательски относятся к своим гражданам.

"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Кроме как издевательством над людьми это нельзя назвать", — написала Тимошенко.

Кроме того, она назвала украинцев, работающих в Польше, тем "экономическим фактором", который позволяет людям в стране выживать.

"Украинские граждане, работающие в Польше, прислали за три месяца на Украину 800 миллионов долларов. Во многом это и есть тот "экономический фактор", что помогает нашим гражданам здесь выживать, вопреки 145 "реформам" родной власти. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за тупика поднимают чужую", — добавила Тимошенко.

По ее мнению, выход из этой ситуации лишь один — это создать условия, чтобы у украинцев появилось желание работать на Украине и не уезжать за границу.