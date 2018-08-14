Советник Трампа и посол Турции в США обсудили двусторонние отношения

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с послом Турции в США Сердаром Кылычем, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили содержание пастора Эндрю Брансона под стражей в Турции и состояние американо-турецких отношений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что встреча прошла по просьбе турецкой стороны.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что Анкара выступает за нормализацию турецко-американских отношений, но давление Вашингтона на нее неприемлемо и не даст результатов.