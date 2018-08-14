"Дружите с Россией — США испугаются". Какие лозунги популярны у немцев

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Вашингтон боится объединения германских технологий и российских ресурсов. "И правильно делает", — добавила она. Недавно парламентарий основала движение Aufstehen! ("Вставайте!"), одна из целей которого — нормализация отношений с Россией.

Кто такая Сара Вагенкнехт

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Вагенкнехт говорила о том, что волнует немцев, и не стеснялась в выражениях: "Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и то же самое делают в Иране. А расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, противоречащей нашим интересам".

Популярность Вагенкнехт в последние годы растет. Еще в 2014-м газета Die Zeit называла ее звездой немецкой политики. А в январе 2018-го Der Spiegel на ее примере пытался разобраться, как личная привлекательность влияет на симпатии избирателей.

В августе она анонсировала создание нового общественного движения с революционным названием — Aufstehen! ("Вставайте!"). Движение призывает под свои знамена всех, кто недоволен солидными, формальными партиями. Как говорил один из сторонников в проморолике: "Если нас атакуют, значит, мы делаем что-то правильное". © РИА Новости / Владимир Сергеев Перейти в фотобанк "Похищение Европы". Кто мешает объединению России и Евросоюза

Смелый политический маневр для Вагенкнехт — дело привычное. Она родилась и выросла в ГДР. Будучи диссиденткой по убеждениям, в 1989-м вступила в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) — аналог советской КПСС. "Для того чтобы обновить систему изнутри", — объяснила она позднее этот шаг. Всегда шла наперекор истеблишменту. В 2014-м, например, высказала мнение, что в украинском правительстве посты занимают нацисты.

© AP Photo / Sigi Tischler Политик Сара Вагенкнехт. 1998 год © AP Photo / Sigi Tischler Политик Сара Вагенкнехт. 1998 год

Однако Aufstehen! — это общеевропейский тренд, считает немецкий политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар. В разговоре с РИА Новости он напоминает, что в Италии и Франции подобные движения объединяют самых разных политиков и активистов. "Вагенкнехт пытается привлечь недовольных — тех, кто тихо злится на (канцлера ФРГ Ангелу. — Прим. ред.) Меркель и отдает свои голоса за "Альтернативу для Германии". Это движение может быть похоже на то, которое создал Макрон два года назад во Франции", — отмечает эксперт.

На его взгляд, Aufstehen! будет лево-правым, что звучит как оксюморон с точки зрения привычных понятий. Но это сработает, потому что отражает интересы избирателей, а не идеологические установки партий.

"Один из ориентиров движения — восстановить добрососедские, нормальные отношения с Россией. Фактически Вагенкнехт предлагает новую восточную политику Германии: меньше НАТО — больше сотрудничества. Это не главная тема для немцев, но и не последняя. Политик в Германии, который скажет "давайте вновь дружить с Россией!", получит достаточно большую поддержку. Никто не хочет воевать. Шестьдесят процентов немцев, по опросам, хотят хороших, нормальных отношений", — добавляет Рар.

Как сотрудничают Россия и Германия

В новейшей истории российско-германского экономического сотрудничества не всегда было безоблачно. Но в целом до 2014-го преобладал прагматизм. После выступления Владимира Путина в 2001 году в бундестаге были основаны "Петербургский диалог" и российско-немецкий дискуссионный форум. В 2005-м Берлин и Москва договорились о строительстве Северо-Европейского газопровода ("Северный поток", Nord Stream) по дну Балтийского моря. Проект вызвал яростную критику со стороны новых членов ЕС: Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Но все-таки был реализован.

В мюнхенской речи 2007 года, которая была расценена как резкая отповедь Западу, Путин уделил внимание и экономическому сотрудничеству. Он привел в качестве положительного примера обмен активами между "Газпромом" и немецким технологическим концерном "БАСФ". "Мы и дальше готовы так действовать", — обратился российский лидер к политикам и бизнесменам.

ФРГ поставляла и поставляет в Россию автомобили, оборудование, станки и, самое главное, технологии. В обратную сторону идут газ, нефть, бензин, металлы — в том числе и такие критически важные для авиации, как алюминий и титан. Даже после украинского кризиса 2014-го и охлаждения между Западом и Москвой Германия и Россия продолжили сотрудничество в энергетической сфере. Но из-за санкций ЕС на российском рынке немецких производителей потеснили поставщики из Китая, Кореи и Японии.

Осенью 2017-го российский президент на встрече с немецкими бизнесменами отметил, что "несмотря на все текущие сложности в политической сфере, отношения в сфере экономики у нас не затухают". Хотя Германия и уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией.

Путин призвал германских предпринимателей использовать возможности для ведения бизнеса в России в сфере энергетики, цифровой экономики, локализации промышленного производства и сельского хозяйства.

В августе 2018-го Восточный комитет германской экономики, который объединяет 350 компаний, работающих в бывшем СССР и Восточной Европе, выразил "огромную обеспокоенность" в связи с возможностью введения США новых антироссийских санкций. Управляющий директор комитета Михаэль Хармс подчеркнул, что ограничения могут затронуть партнеров России в сфере инвестиций и энергетики, в том числе участников строительства газопровода "Северный поток — 2". Он также назвал недопустимыми санкции против предприятий Европейского союза, сотрудничающих с Россией.

© AP Photo / dpa/Stefan Sauer Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия © AP Photo / dpa/Stefan Sauer Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Что делать дальше

Коллега Сары Вагенкнехт, депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Антон Фризен в комментарии РИА Новости объяснил, почему сотрудничество Германии и России вызывает такое сопротивление у США. "Ресурсы Евразии и немецкая технология — это открытый вызов американской гегемонии не только в Европе и Азии, но и во всем мире. Поэтому США сделают все, чтобы это предотвратить", — говорит парламентарий.

"Но есть несколько рычагов, — продолжает он. — Первый — зона свободной торговли между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Это предложение озвучено в инициированном мною законопроекте фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге. Свободная циркуляция рабочей силы, ресурсов и инвестиций способствовала бы срастанию экономик. Второй рычаг — Договор о совместной безопасности в Европе. Это мы тоже внесли в законопроект. Если все государства в Европе присоединятся к договору, безопасность будет всеобщей — и для Европы, и для России".

По совпадению на следующий день после интервью Вагенкнехт на сайте канцлера ФРГ появилась информация о запланированной на 18 августа встрече Меркель с Путиным. Саммит состоится в гостевом замке Мезенберг под Берлином. Кремль пока это напрямую не подтвердил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул о "международной поездке в конце недели". В любом случае повестка очевидна: это не только международные дела, но и вопросы энергетики. Те самые, которых, по мнению немецкого депутата, так опасаются США.