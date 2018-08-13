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Греческие пожарные рассказали о ситуации на острове Эвбея

(обновлено: 23:41 13.08.2018)
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© AFP 2018 / Angelos TzortzinisЛесные пожары в Греции. Архивное фотоЛесные пожары в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis

АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Ситуация с пожаром на греческом острове Эвбея улучшается, огонь надеются потушить в ближайшие часы, пострадавших нет, сообщают Пожарная служба и губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

Пожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
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Сильный пожар начался в воскресенье днем, быстрому распространению огня способствовали очень сильный ветер и сухая жаркая погода. С огнем боролись сотни пожарных, 13 единиц пожарной авиатехники.

К вечеру понедельника ситуация значительно улучшилась, сообщает Пожарная служба. Сейчас есть небольшие очаги возгорания, густой дым стоит в сожженных районах по периметру пожара, однако в течение нескольких часов ожидается полная ликвидация огня. Вечером воду на очаги огня сбрасывали два самолета и один вертолет, все наземные силы остаются на месте до полной ликвидации огня.

В течение дня был ветер 4-5 баллов по шкале Бофора, однако к вечеру он прекратился, что облегчило работу пожарных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

"Огонь в центральной Эвбее, кажется, под контролем. К счастью, все с нашими людьми хорошо и мы не оплакиваем погибших", — написал губернатор региона Центральная Греция Костас Бакояннис в своем аккаунте в Facebook.

Он поблагодарил мэра и муниципалитет, пожарных, полицию, всех, кто участвовал в тушении огня и помогал.

Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
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"Главное теперь восстановление окружающей среды", — считает губернатор.

В воскресенье губернатор объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион, где горел лес. Были эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь.

Учитывая серьезность и опасность ситуации, был созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями. Постоянную информацию о ситуации получал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ранее оппозиция подвергла резкой критике правительство за ошибки в тушении пожара в Восточной Аттике, в котором 23 июля погибли около сотни человек.

Лесные пожары в Греции
© AFP 2018 / Valerie GacheОгонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Огонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
© REUTERS / Costas BaltasВскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Вскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.
© AP Photo / Theodora TongasНекоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Theodora Tongas
Некоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
© REUTERS / Costas BaltasСитуация вышла из-под контроля.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Ситуация вышла из-под контроля.
© AFP 2018 / Valerie GacheЖертвами трагедии стали десятки человек.Автомобили на закрытой Национальной дороге во время пожара недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Жертвами трагедии стали десятки человек.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПострадали более 150 человек, в том числе дети.Эвакуация жителей из деревни Мати во время лесного пожара вблизи Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пострадали более 150 человек, в том числе дети.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisГреческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Греческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
© AFP 2018 / Valerie GacheС огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
С огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
© AFP 2018 / Valerie GacheЭкстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Экстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
© AP Photo / Thanassis StavrakisДля эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisТушить пожары помогают другие страны.Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Тушить пожары помогают другие страны.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisИспания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Испания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПо данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.Последствия пожара в деревне Мати в Греции. 24 июля 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
По данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.
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