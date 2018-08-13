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Эксперты ООН считают, что "Аль-Каида"* по-прежнему сильнее ИГ*

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фотоФлаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 13 авг — РИА Новости. "Аль-Каида"* превосходит "Исламское государство"* и, вполне вероятно, в дальнейшем будет более опасна для мирового сообщества, говорится в специальном докладе ООН, посвященном деятельности террористических организаций.

Согласно нескольким резолюциям Совбеза ООН, при нем существует комитет по "Исламскому государству Ирака и Леванта"*, "Аль-Каиде"* и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям. Комитет регулярно готовит отчеты по этой теме, в конце июля он представил Совбезу 22-й доклад.

Чья угроза сильнее 

Активист организации Белые каски в городе Дарайа. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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Эксперты ООН сообщают, в частности, что "Аль-Каида" продемонстрировала стойкость в Сирии, где "Фронт в защиту народа Леванта Ан-Нусра"*, наверное, на данный момент является сильнейшей террористической группой и где (лидер "Аль-Каиды"*) Айман Мухаммед Раби аз-Завахири и его базирующиеся в Иране командиры смогли повлиять на споры между боевиками в Идлибе".

Кроме того, согласно докладу, "Аль-Каида"* и ее филиалы по-прежнему по силе превосходят ИГ* в Йемене, Сомали и некоторых районах Западной Африки, а ее альянс с "Талибаном"* и другими террористическими группами в Афганистане остается крепким, несмотря на соперничество со стороны местного филиала ИГ*.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
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"Вызывает обеспокоенность дальнейшее существование коалиции террористических групп в Мали и Сахеле (Африка), которая в определенных ситуациях может послужить образцом сотрудничества и обмена между террористами", — предупреждают специалисты.

Также государства-члены обеспокоены обусловленным развитием интернета появлением новых национальных террористических угроз, в том числе со стороны существующих сетей "Аль-Каиды"*.

"Между тем, угрозы безопасности также возникают в связи со стабилизацией и восстановлением разрушенных районов Ирака и Сирии", — отмечают эксперты.

"Некоторые государства-члены считают, что в долгосрочной перспективе "Аль-Каида"* представляет более серьезную угрозу международной безопасности, чем ИГИЛ*", — заключается в докладе.

Блуждающий террор 

По данным доклада, ИГ*, потерпев военное поражение в Ираке и большей части Сирии в 2017 году, в начале 2018 года вновь объединил свои силы.

"Это произошло из-за потери динамики в борьбе с ним на востоке Сирии, в результате чего ИГ* сохранило доступ к ресурсам и получило возможность подготовиться к следующему этапу своего превращения в глобальную тайную сеть", — заявляют специалисты.

Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
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По их данным, к июню проведение военных кампаний против ИГ* вновь набрало обороты, но террористы продолжали контролировать небольшие участки территории в Сирии на границе с Ираком. Кроме того, ИГ* имел "определенную возможность добывать и продавать нефть и организовывать нападения, в том числе переходя через границу с Ираком".

Эксперты отмечают, что "поток иностранных боевиков-террористов из Ирака и Сирии остается менее значительным, чем ожидалось".

"Многие боевики сливаются с местными жителями и остаются среди них, тогда как другие, возможно, затаиваются в определенных соседних государствах", — сообщается в документе.

Там уточняется, что "нового предпочитаемого иностранными боевиками-террористами пункта назначения не появилось, хотя многие из них направляются в Афганистан".

"К числу неотложных проблем относятся отсутствие информации о текущем финансовом состоянии ИГ* и о том, что это говорит о его стратегических намерениях, а также потенциальное воздействие на существующие террористические сети закаленных в боях возвращающихся и перемещающихся лиц, в том числе "неудавшихся рекрутов" и прочих сторонников, получивших опыт руководства и другие навыки", — предупреждают эксперты.

* Запрещенные в России террористические организации

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