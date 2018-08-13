В Торонто при стрельбе пострадали три человека

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от автозаправочной станции на северо-западе Торонто, сообщает полиция канадского города в Twitter.

По данным полиции, стрельба произошла в понедельник утром на перекрестке Джейн-стрит и Уилсон-авеню. Пострадавших доставили в больницу.

Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в городе Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик в результате стрельбы погибли четыре человека.