Украинские силовики выпустили около 40 мин по Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час выпустили около 40 мин по окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 18.00 по 18.15 (совпадает с мск) украинские силовики вели огонь по направлению Дзержинск, шахта "Южная" — Горловка, шахта имени Гагарина. Выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра и произведено три выстрела из танка", — заявил представитель ведомства.

Также в СЦКК добавили, что по этому району велся огонь из гранатометов различного типа.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.