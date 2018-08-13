Украинские силовики выпустили около 40 мин по Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час выпустили около 40 мин по окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также в СЦКК добавили, что по этому району велся огонь из гранатометов различного типа.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.