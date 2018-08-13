Трамп призвал к повторному расследованию дела Клинтон

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Расследование ФБР в отношении экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон должно быть проведено заново, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Трамп высказался в своем Twitter в связи с сообщениями о увольнении из ФБР агента Питера Стржока, который во время предвыборной президентской кампании в личной переписке нелестно отзывался о Трампе и говорил о том, что "остановит" его на пути к президентству.

"Только что уволили агента Стржока, бывшего фэбээровца, который отвечал за бутафорское расследование жуликоватой Хиллари Клинтон. Это был совершенный обман американцев и его необходимо провести заново надлежащим образом!" — написал Трамп. Президент также вновь обрушился с критикой на продолжающееся расследование вменяемого России вмешательства в выборы и связей Трампа с Москвой, которые отрицают обе стороны. "Исходя из того, что Стржок отвечал за "Охоту на ведьм", прекратят ли ее? Это полная выдумка. Никакого сговора, никакого препятствования (правосудию) – я просто отбиваюсь!" — написал Трамп.

Ранее в понедельник стало известно, что Стржок был уволен из ФБР в минувшую пятницу. Он оказался в центре скандала после того, как была предана гласности его переписка с подругой, тоже агентом ФБР Лисой Пейдж. Пара обменивалась сообщениями с крайне негативными характеристиками в адрес Трампа. При этом оба участвовали в расследовании электронной переписки соперницы Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, а впоследствии работали в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует слухи о "российских связях" Трампа. Ругали президента США не только Стржок и Пейдж, но и трое других сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании по Клинтон. Особое внимание привлекло высказывание Стржока в частной переписке: "Мы его остановим", сделанное в контексте избрания Трампа президентом.

Внутреннее расследование министерства юстиции не нашло прямой связи между политическими взглядами агентов и тем, как бюро расследовало дело Клинтон. Однако же авторы расследования "глубоко обеспокоены" перепиской между агентами Стржоком и Пейдж, из которой создавалась "видимость" политического влияния на расследование.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.