В Каракасе проходит марш в поддержку президента Венесуэлы

МЕХИКО, 13 авг – РИА Новости. Тысячи человек вышли в понедельник на марш в столице Венесуэлы Каракасе в поддержку президента Николаса Мадуро после неудавшегося покушения.
"Здесь собрался народ для защиты Мадуро", "Осуждаем неудавшееся покушение", "Тюрьма для виновных" — под таким лозунгами проходит шествие, транслирующееся по государственному телевидению страны.
Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.
Среди тех, против кого выписан ордер на арест, еще один депутат Хулио Борхес, находящийся сейчас в Колумбии. Венесуэла уже попросила о его экстрадиции.