На Украине шесть человек пострадали в ДТП

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в городе Николаев, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Тринадцатого августа около 14.40 (совпадает с мск) по проспекту Богоявленскому в районе Жуковского кольца произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии пострадал водитель Daewoo Matiz и пять пассажиров, среди которых — один семилетний и двое десятилетних детей. Все они с травмами доставлены в больницу.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.