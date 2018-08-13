Водителя убитых в ЦАР россиян заключили под стражу

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водителя убитых в Центральноафриканской Республике россиян поместили в тюрьму из соображений безопасности, сообщили в российском посольстве.

Пока он проходит по делу как свидетель. Его свободу ограничили, чтобы иметь доступ к нему в случае следственных действий, а также чтобы не подвергать его жизнь опасности.

При этом собеседник агентства отметил, что группа российских следователей еще не приехала в ЦАР. "Мы ждем их приезда, но дата неизвестна", — добавил представитель дипмиссии.

Гибель журналистов

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них были просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Семья Джемаля рассчитывает получить его тело для погребения в среду. Прощание с журналистом пройдет во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.

Соавтор кинематографиста Расторгуева Сусанна Баранжиева сообщала РИА Новости, что следователи планируют передать тело режиссера семье во вторник после завершения следственных действий. Она добавила, что ясности с местом захоронения пока нет, но этот вопрос решится в ближайшее время.

Ситуация в ЦАР

Обстановка в Центрально-Африканской республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.