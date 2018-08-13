Хакеры могут проникать в компьютер через факс, показало исследование

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хакеры могут проникать в компьютерные сети, используя незащищенность аппаратов факсимильной связи, сообщила компания Check Point Software Technologies по итогам исследования.

Хотя факсимильная техника считается устаревшей, устройства этого типа все еще входят в состав многофункциональных принтеров. По оценке компании, в офисах по всему миру сейчас установлено около 300 миллионов факсов.

Отчет специалистов Check Point касается уязвимых мест комплексного принтера Hewlett Packard. Киберэксперты рассылали прямо по телефонной линии вредоносный код в виде файла-картинки, предназначенного для распечатки. При декодировании файл сохранялся в памяти принтера, что позволяло установить контроль над подключенным к нему компьютером, а затем над всей сетью.

В докладе отмечается, что взлом устройства стал возможным благодаря недооценке риска, который представляет факсимильный аппарат как объект для атак хакеров.