Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с мигрантами

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Мальты и Италии сообщили, что не примут на своей территории 141 мигранта, находящегося на борту судна Aquarius, сообщает международная организация "Врачи без границ".

На прошлой неделе судно Aquarius приняло на борт 141 нелегального мигранта в водах Средиземного моря. Спустя два дня НПО SOS Mediterranee и "Врачи без границ", которые управляют судном, обратились к европейским правительствам с призывом указать ему безопасный порт для высадки спасенных мигрантов.

"Морские власти Мальты и Италии сообщили кораблю Aquarius, что не предоставят 141 человеку, находящемуся на борту, безопасного места для высадки на берег. В настоящий момент судно находится между Мальтой и Италией и ожидает дальнейших указаний", — говорится в сообщении организации в Twitter.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли ранее заявил, что ответственность за корабль Aquarius, занимающийся спасением мигрантов в море, должна нести Великобритания, так как он ходит под флагом ее заморской территории — Гибралтара.

Испанское правительство официального заявления не делало, однако источники в Монклоа заявили агентству Efe, что Испания — "не самый безопасный порт" для судна, поскольку ее порты "не самые близкие, как этого требует международное право". Между тем в мэрии Барселоны заявили, что готовы предложить принять Aquarius в порту этого города. "Мы говорим о защите права на жизнь и убежище", — сказала заместитель мэра по социальным правам Лайа Ортис.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.