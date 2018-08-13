Трамп попросил уладить ситуацию с "чокнутой" экс-помощницей

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Белого дома ненавидели его "злобную" экс-помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, и сообщил, что просил шефа своего аппарата уладить ситуацию.

Экс-помощница Трампа опубликовала в понедельник запись своего разговора с президентом и пригрозила новыми разоблачениями. До этого Манигол-Ньюман, активно рекламирующая свою книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", выложила тайно сделанную запись, на которой шеф аппарата президента Джон Келли сообщает ей, что она будет уволена, ссылаясь на ее неподобающее поведение и грозя проблемами, если она предаст огласке свой конфликт с администрацией.

"Чокнутая Омароса, которую трижды уволили с "Подмастерья" (ТВ-шоу, ведущим которого на протяжении ряда лет был Трамп – ред.), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и не получится что-либо. Она со слезами на глазах умоляла меня взять ее на работу, и я согласился. Люди в Белом доме ненавидели ее. Она была злобная, но не умная. Когда генерал Келли начал работу, он сказал мне, что она неудачница и не создает ничего, кроме проблем. Я попросил его, если возможно, найти этому решение, потому что она говорила обо мне прекрасные вещи, пока ее не уволили!" — написал Трамп в Twitter.

Манигол-Ньюман была уволена в прошлом году. Президент отметил, что редко видел ее в Белом доме, но слышал про нее "очень плохие вещи". "Грубая с людьми и постоянно пропускала встречи и работу", — добавил Трамп.

Манигол-Ньюман выпустила книгу с рядом сенсационных разоблачений в адрес Трампа. В частности, она утверждает, будто бы президент съел секретный документ и использовал оскорбления на расовой почве. Трамп в воскресенье назвал Манигол-Ньюман "отребьем". Белый дом заявил, что Манигол-Ньюман серьезно нарушила протокол безопасности, когда тайно делала аудиозапись конфиденциальных бесед.

В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной высокопоставленной афроамериканкой в администрации.