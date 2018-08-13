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В Польше эвакуировали сотни человек из-за бомб времен Второй мировой войны

(обновлено: 18:22 13.08.2018)
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© AP Photo / Sekcja Prasowa 8.Flotylla Obrony WybrzeżaВоенные извлекают бомбы времен Второй мировой войны со дна Балтийского моря на курорте Колобжег, Польша. 13 августа 2018Военные извлекают бомбы времен Второй мировой войны со дна Балтийского моря на курорте Колобжег, Польша. 13 августа 2018
© AP Photo / Sekcja Prasowa 8.Flotylla Obrony Wybrzeża

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Несколько сотен человек эвакуировали в понедельник из-за бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на дне Балтийского моря в курортном городе Колобжег на северо-западе Польши, сообщила радиокомпания Polish Radio.

Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
В Польше нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Ранее недалеко от берега на глубине около 1,5 метра были обнаружены три авиабомбы. В понедельник взрывотехники приступили к операции по извлечению боеприпасов со дна. Территория в радиусе 2,5 километров была оцеплена. В операции также принимали участие полицейские, пожарные и военные. Бомбы должны доставить на военный полигон в городе Дравско-Поморске, где произведут их контролируемую детонацию.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в настоящий момент операция по извлечению со дна завершилась и две тысячи местных жителей могут вернуться в свои дома. Как сообщил представитель местного подразделения ВМС, каждая из трех бомб весила около 300 килограмм и имела радиус воздействия около двух километров. Кроме того, на месте были обнаружены еще два металлических объекта, которые оказались частями старого якоря и металлолом.

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