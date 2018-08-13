В ОАЭ ужесточили наказание за пропаганду терроризма в интернете

ДУБАЙ, 13 авг — РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян внес поправки в принятый в 2012 году закон по борьбе с киберпреступлениями, ужесточающие наказание за пропаганду террористических и незаконных организаций в интернете, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно поправкам, минимальное наказание за создание интернет-сайта или распространение информации о террористической или запрещенной законом организации с помощью информационных технологий увеличивается с пяти до десяти лет тюрьмы, а минимальный штраф — с 1 до 2 миллионов дирхамов ОАЭ (с 272 до 545 тысяч долларов США). Максимальное наказание устанавливается в размере 25 лет тюрьмы и штрафа в 4 миллиона дирхамов ОАЭ (более 1,09 миллиона долларов США).

Аналогичное наказание предусмотрено за распространение информации о производстве воспламеняющихся материалов, взрывчатки и других приспособлений, используемых для осуществления терактов, отмечает агентство.

Также, согласно поправкам в закон, вводится наказание до пяти лет тюрьмы и штраф от 500 тысяч до 1 миллиона дирхамов ОАЭ для тех, кто скачивает информацию с подобных интернет-сайтов, любым способом способствует ее дальнейшему распространению или неоднократно их посещает. При этом тюремное заключение может быть заменено на пребывание в специальных исправительных учреждениях или запрет на пользование средствами информационных технологий на аналогичный срок, отмечает агентство.

ОАЭ в 2014 году утвердили свой список террористических организаций, куда, в частности, попали "Исламское государство"*, "Аль-Каида"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), движение "Ансар Алла" (хуситы) и другие. Впоследствии список пополнялся организациями, связанными с Ираном и Катаром.

*Террористическая организация, запрещенная в России