Экс-президент Аргентины требует закрыть начатое против нее дело о взятках

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер потребовала аннулировать открытое против нее дело о взятках, а также отстранить судью и прокурора, которые занимаются расследованием досье.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

В понедельник Киршнер предстала перед судом, но отказалась отвечать на вопросы, представив вместо этого письменное заявление, составленное ее адвокатом. В ходатайстве, копия которого размещена в Twitter экс-президента, Киршнер требует закрыть дело против нее и отстранить от расследования судью Клаудио Бонадио и прокурора Карлоса Сторнелли.

Ранее федеральный судья обратился с запросом в парламент Аргентины, чтобы провести обыски в трех домах Киршнер, которая стала сенатором в 2017 году, в рамках антикоррупционного расследования, сообщал портал Todos Noticias

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur.

Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.