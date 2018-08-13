"Стреляет тушенкой": в Сети высмеяли "новый" украинский танк

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли кадры испытаний украинского танка, опубликованные президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее украинский лидер объявил о начале испытаний основного боевого танка Т-72АМТ, разработанного "Киевским бронетанковым заводом". "Это основной боевой танк Т-72АМТ. Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", — написал украинский лидер в фейсбуке.

Некоторые пользователи твиттера припомнили провал украинских танкистов, занявших последнее место на танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в апреле.

"Ваши на танковом биатлоне уже показали, что "Оплот", как и все остальное оружие украинского производства, это обычный мусор", — написал @KrasnyiKomissar.

"Да все уже видели, на что они способны, на соревнованиях НАТО", — присоединились в комментариях.

"Чем стреляет? Тушенкой или кастрюлями?" — пошутили во ВКонтакте.

Пользователи соцсетей также указали на то, что украинские танки на самом деле являются модернизацией советских.

"Свое что-нибудь есть? Все советские разработки восхваляет", — написал @kirsamov.

"Цифра 72 в названии танка означает 1972 год разработки. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте", — добавил @uralpage.

Эксперты неоднократно ловили Киев на попытках выдать старые советские разработки за новое оружие. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, оборонно-промышленный комплекс Украины "деградирует, а поэтому не может сегодня производить какие-либо новые образцы".