Президент Армении назначил нового постреда страны в ООН

ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Президент Армении Армен Саргсян назначил в понедельник Мгера Маргаряна постпредом республики в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщили в пресс-службе главы государства.

"Назначить Мгера Маргаряна постоянным представителем Армении в ООН (резиденция в Нью-Йорке)", — говорится в указе, размещенном на сайте президента.

Ранее Маргарян работал в постпредстве Армении в ООН, до этого он возглавлял департамент европейских стран МИД. Должность постоянного представителя страны в Организации Объединенных Наций в 2014-2018 годах занимал нынешний глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.