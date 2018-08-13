Силовики 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, пострадал один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 6 по 12 августа было зафиксировано 40 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.), по территории республики было выпущено 140 мин калибром 120 миллиметров, 72 мины калибром 82 миллиметра и девять танковых снарядов. Ранение получил один мирный житель, повреждено 20 домов", — заявил представитель ведомства.