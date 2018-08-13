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США отказали российской компании в прекращении дела о "вмешательстве"

(обновлено: 17:14 13.08.2018)
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© AP Photo / Julio CortezВоздушный шар, стилизованный под флаг США. Архивное фотоВоздушный шар, стилизованный под флаг США. Архивное фото
© AP Photo / Julio Cortez

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Суд Вашингтона отказал российской компании Concord Management, обвиняемой во вмешательстве в американские выборы, в прекращении дела, говорится в решении судьи Дабни Фридрих.

Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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"В ходатайстве Concord Management and Consulting о снятии обвинений на оснований соображений о назначении и полномочиях спецпрокурора отказано", — говорится в решении суда.

Cудья также распространила 40-страничный документ в обоснование своего решения. "Concord Management and Consulting LLC требует снять обвинения на том основании, что и.о. генпрокурора Род Розенстайн незаконно назначил спецпрокурора Роберта Мюллера. Суд отказывает в ходатайстве Concord. Назначение спецпрокурора соответствует норме Конституции (США) о назначениях", — говорится в документе.

В обосновывающем решение судьи документе отмечается, что защита указывает на отсутствие в обвинительном заключении предположений о правительстве РФ, штабе Трампа, связях или координации между Concord, российским правительством и штабом Трампа, а также о вмешательстве российской компании в расследование спецпрокурора США. "Но распоряжение о назначении не ограничивает полномочия спецпрокурора расследованием в отношении частных лиц и компаний, являющихся частью правительства России. Напротив, спецпрокурор может расследовать "усилия" российского правительства по вмешательству с участием неправительственных третьих лиц", — говорится в решении.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Коль скоро расследование против Concord санкционировано должным образом, то же можно сказать и об обвинениях… Таким образом, ведя расследование и вынося уголовные обвинения в адрес Concord, спецпрокурор не превысил полномочия", — подчеркнула судья.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица попали под санкции минфина США.

Concord Management — единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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