Жандармы избили четырех израильских туристов на митинге в Бухаресте

КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Четверо туристов из Израиля, которые оказались рядом с площадью Победы во время митинга 10 августа в Бухаресте, были избиты органами правопорядка, заявляет в понедельник пресс-служба израильского посольства в Румынии.

"Четверо израильских туристов, невиноватых, в пятницу вечером находились очень близко от места, где проходили беспорядки, они ехали на такси из отеля в ресторан Бухареста. Их остановили, вытащили из машины, несмотря на то, что они предъявили иностранные паспорта, объяснили, что не имеют отношения к происходящим событиям, а затем представители правоохранительных органов их избили", — сказано в сообщении.

В посольство Израиля этот инцидент назвали "недопустимым и крайне серьезным".

"Израильские туристы, которые пострадали из-за жестоких действий, будут подавать жалобу на агрессоров", — отметили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал от генпрокуратуры разобраться и установить личность и степень вины тех, кто участвовал в беспорядках во время митинга.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.