ВВС НАТО дважды за неделю сопровождали российские самолеты, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 13 авг — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
С мая воздушное пространство стран Балтии с литовской территории защищают 10 истребителей в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ротационной 47-й миссией управляет Португалия. В Шяуляе дислоцированы четыре истребителя F-16, шесть испанских истребителей Eurofighter Typhoon. Еще четыре французских истребителя Mirage 2000-5 осуществляют миссию с эстонской территории.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.