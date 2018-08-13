Институт нацпамяти Украины потребовал демонтировать портреты Ленина

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинский институт национальной памяти требует в рамках декоммунизации демонтировать мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в Черниговской области, сообщила в понедельник пресс-служба института.

В институте нацпамяти сообщили, что обращались в Новгород-Северский горсовет с просьбой демонтировать портреты. В горсовете не отреагировали на обращение, поскольку считают, что "мозаичные портреты Ленина и Сталина в центре города не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными".

Институт нацпамяти обратился в генпрокуратуру и нацполицию Украины с заявлением, в котором просит расследовать отказ от демонтажа мозаичных изображений на водонапорной башне, и требованием завести уголовное дело по статье "распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима", провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Нарушением закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" являются изображения Ленина и Сталина (на водонапорной башне — ред.), а также недемонтированное изображение серпа и молота на здании по улице Карла Маркса и непереименование улицы Карла Маркса", — говорится в сообщении.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.