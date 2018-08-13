Саудовские ПВО перехватили ракету хуситов, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" над городом Наджран на юго-западе королевства, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

"Силы ПВО (Саудовской Аравии — ред.) перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами по Наджрану", — говорится в сообщении телеканала.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.