В Италии заявили, что судно Aquarius с мигрантами должна принять Британия

РИМ, 13 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что ответственность за корабль Aquarius, занимающийся спасением мигрантов в море, должна нести Великобритания, так как он ходит под флагом ее заморской территории — Гибралтара.

На прошлой неделе судно Aquarius приняло на борт 141 нелегального мигранта в водах Средиземного моря. Спустя два дня НПО SOS Mediterranee и "Врачи без границ", которые управляют судном, обратились к европейским правительствам с призывом указать ему безопасный порт для высадки спасенных мигрантов.

"Действия Aquarius координировались ливийской береговой охраной в их зоне ответственности. Сейчас судно находится в мальтийских водах под флагом Гибралтара. На данный момент Соединенное Королевство должно взять на себя ответственность по спасению выживших в кораблекрушениях", — написал министр в своем Twitter.

В свою очередь вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, известный своей жесткой позицией по нелегальным мигрантам заверил, что итальянские порты останутся закрыты для Aquarius, По его словам, судно "находится в немецкой собственности, арендовано французской НПО, имеет иностранный экипаж и ходит под гибралтарским флагом".

"Оно может идти куда угодно, но не в Италию", — написал он в своем микроблоге.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 8 августа число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило 60 тысяч человек, погибли в Средиземном море 1524 человека. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали почти 118 тысяч человек.