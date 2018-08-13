В Норвегии министр рыболовства ушел в отставку после отпуска в Иране

СТОКГОЛЬМ, 13 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Министр по делам рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг оставил свой пост после того, как провел отпуск в Иране, не проинформировав заранее правительство и нарушив правила безопасности, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK со ссылкой на результаты экстренного заседания правительства.

Новым министром рыболовства в назначен Харальд Том Несвик.

Как пояснила накануне норвежская газета Aftenposten, Сандберг во время отпуска в июле этого года вместе с подругой, 28-летней норвежкой иранского происхождения, побывал в Иране. Он проинформировал министерство и правительство о своей поездке лишь спустя два дня после прибытия в Иран. Согласно информации министерства рыбного хозяйства, глава ведомства планировал провести отпуск в Турции.

Еще одним нарушением правил безопасности стало и то, что в эту поездку министр взял с собой рабочий мобильный телефон. Сейчас аппарат передан для проверки полиции госбезопасности.

В связи с этой ситуацией норвежские СМИ вспомнили и другие истории, связанные с именем министра. Сандберга ранее критиковали за то, что он взял с собой рабочий мобильный телефон в командировку в Китай в мае этого года, а также за участие в праздновании национального дня Ирана, организованного посольством страны в Осло.

Интерес СМИ вызывает и подруга министра. Она попросила убежища в Норвегии в начале 2000-х годов и получила необходимое разрешение в 2008 году. Она участвовала в мероприятиях иранского посольства в Норвегии, что спровоцировало вопросы о характере ее связей с иранскими властями. В одном из интервью норвежской телерадиокомпании NRK женщина пояснила, что она "содействует ознакомлению норвежцев с культурой Ирана".