МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в столице офиса "Талибана"*

ТАШКЕНТ, 13 авг — РИА Новости. МИД Узбекистана опроверг информацию об открытии политического офиса движения "Талибан"* в Ташкенте, сообщил РИА Новости в понедельник представитель министерства.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя талибов сообщил, что движение открыло политический офис в столице Узбекистана.

"Этот вопрос не обсуждался. Никакой офис не открывается", — уточнил собеседник агентства, комментируя информацию об открытии офиса.

На территории Катара находится единственное официальное представительство движения "Талибан"*. Ранее власти Катара заявляли, что установили контакты с "Талибаном"* и приняли его представителей на своей территории по просьбе США.

На прошлой неделе МИД Узбекистана сообщил, что представители "Талибана"* 7-10 августа провели переговоры в Ташкенте, обсуждались перспективы мирных переговоров в Афганистане.

В июне в ведомстве заявляли, что власти страны установили контакты с движением "Талибан"* для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

Ранее министерство сообщало, что в декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

* Террористическая организация, запрещенная в России