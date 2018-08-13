Виктория Скрипаль начала оформлять загранпаспорт бабушке

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что приступила к оформлению загранпаспорта для поездки в Великобританию своей бабушке, 90-летней Елене Яковлевне, которая приходится матерью бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю.

Ранее посольство Великобритании дважды отказывало в визе самой Виктории Скрипаль, ссылаясь, в частности, на недостаточный уровень ее зарплаты. Тогда Виктория решила поехать в Лондон как сопровождающая своей бабушки, 90-летней Елены Яковлевны. По словам Виктории, ее бабушка — человек больной, и нуждается в сопровождающем. В субботу Виктория встречалась с адвокатом, в частности, чтобы обсудить технические моменты оформления документов для Елены Яковлевны.

"Договорились, что я сейчас создам ей личный кабинет на сайте госуслуг и подам документы на загранпаспорт. К концу недели сделаю все это", — сказала собеседница агентства.

По словам Виктории Скрипаль, один из важных вопросов – как везти престарелую женщину в визовый центр для снятия биометрических данных. "Бабушка ходит, но плохо. Адвокат пояснил, что в визовом центре созданы условия для инвалидов, можно в кресле ее везти", — отметила она.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.