В Армении суд принял решение о незаконности ареста экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 13 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения и освобождении его из-под стражи, сообщил в понедельник журналистам адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

"Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, так как он пользуется неприкосновенностью", — сказал адвокат.

По его словам, Кочарян уже освобожден и покинул здание суда.

Руководитель офиса бывшего главы государства также сообщил об освобождении Кочаряна. "Да, суд принял решение о незаконности ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна", — сказал Виктор Согомонян РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура Армении отклонила просьбу свыше 40 депутатов об освобождении первого президента.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.