В Израиле назвали операцию в Газе вопросом "не если, а когда"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал неизбежной новую вооруженную конфронтацию с палестинскими боевиками сектора Газа, несмотря на попытки посредников согласовать долгосрочное перемирие.
В высказываниях, распространенных его пресс-службой, министр не уточняет, идет ли речь о скоротечной эскалации, подобной той, что случилась на прошлой неделе, или о полномасштабной операции, схожей с событиями 2014 года.
Силой, экономическими санкциями и угрозами израильтяне добиваются полного прекращения палестинских атак из сектора Газа, в том числе запусков воздушных шаров с зажигательными устройствами и пограничных беспорядков. Многотысячные протестные акции так называемого "Великого марша возвращения" продолжаются четыре с половиной месяца, регулярно перерастая в кровопролитные стычки с военными.
По данным, которые озвучил Либерман, с начала "Марша возвращения" погибли 168 и ранены 4 тысячи 348 палестинцев, которых он назвал членами правящего в секторе Газа движения ХАМАС.
"Мы проводим ответственную и жесткую политику безопасности. Ответственная политика в сфере безопасности не может строиться на базе заявлений комментаторов в соцсетях, заголовков в прессе и общественного мнения. Мы готовы и знаем, что делать и как это делать", — сказал министр.