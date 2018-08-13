В Израиле назвали операцию в Газе вопросом "не если, а когда"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал неизбежной новую вооруженную конфронтацию с палестинскими боевиками сектора Газа, несмотря на попытки посредников согласовать долгосрочное перемирие.

"Вопрос о следующем раунде боевых действий стоит не "если", а "когда". Я уверен, что мы сделаем то, что нужно, и так, как необходимо", — сказал он в ходе поездки в части, развернутые у границ анклава.

В высказываниях, распространенных его пресс-службой, министр не уточняет, идет ли речь о скоротечной эскалации, подобной той, что случилась на прошлой неделе, или о полномасштабной операции, схожей с событиями 2014 года.

Силой, экономическими санкциями и угрозами израильтяне добиваются полного прекращения палестинских атак из сектора Газа, в том числе запусков воздушных шаров с зажигательными устройствами и пограничных беспорядков. Многотысячные протестные акции так называемого "Великого марша возвращения" продолжаются четыре с половиной месяца, регулярно перерастая в кровопролитные стычки с военными.

Помимо этого, с конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний такой раунд произошел на прошлой неделе, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.

По данным, которые озвучил Либерман, с начала "Марша возвращения" погибли 168 и ранены 4 тысячи 348 палестинцев, которых он назвал членами правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

"Мы проводим ответственную и жесткую политику безопасности. Ответственная политика в сфере безопасности не может строиться на базе заявлений комментаторов в соцсетях, заголовков в прессе и общественного мнения. Мы готовы и знаем, что делать и как это делать", — сказал министр.