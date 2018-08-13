В Турции арестовали фигурантку дела об убийстве российского посла

АНКАРА, 13 авг — РИА Новости. Турецкая полиция арестовала жену члена организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO Айше Сёгут, которая подозревается в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

"В рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова арестована жена члена FETÖ Шахина Сёгюта Айше Сёгют. Ранее она давала показания прокурору и была отпущена под подписку о невыезде. Однако прокурор выступил против этого и выдал санкцию на арест женщины. Сообщается, что Шахин Сёгют дал приказ убить Карлова. Он использовал средство связи членов FETÖ (программу) ByLock, Его компания была в списках имеющих связь с FETÖ", — сообщает агентство Anadolu

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.